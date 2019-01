Niño salva a hombre de morir ahogado

Por: Azteca América



Un niño de 11 años nadó hasta el fondo de una piscina en su complejo de apartamentos para evitar que un hombre de 34 años se ahogara, dijo la policía de Minnesota.

Advaik Nandikotkur, que vive en St. Paul con su madre, Lalitha Mareddy, y su padre, Raghu Nandikotkur, es el único en su familia que sabe nadar, informó KARE 11.

Mareddy dijo que vio al hombre inconsciente en el fondo de la piscina, con la boca abierta y las manos estiradas. Ella pidió ayuda, pero ninguno de los nueve hombres que rodeaban la piscina sabía nadar. Su esposo intentó rescatar al hombre con un flotador, pero no podía ir a la parte profunda de la piscina.

Entonces Advaik Nandikotkur que pesa solamente 80 libras (36 kilos) saltó a la piscina para salvar al hombre después de recordar uno de sus ejercicios en la clase de natación. El pequeño ha estado tomando clases de natación desde que su familia se mudó de India a Minnesota hace tres años.

El niño estaba preocupado de que el hombre, que pesaba 100 libras (50 kilos) más que él, fuera demasiado pesado para cargarlo, pero aun así logró sacarlo a la superficie.

Su papá ayudó a mover al hombre al borde de la piscina. El tío de Advaik, Suseel Kumar Nandikotkur, luego realizó RCP en el hombre. Minutos después, el hombre comenzó a mover los ojos y luego las manos. Los oficiales que llegaron a la escena después del heroísmo de Advaik quedaron impresionados con su modestia.

"Nunca escuché que un niño saltara y salvara a un adulto de una piscina", dijo el oficial de policía Aaron Machtemes de Eagan, Minnesota.

El hombre rescatado agradeció a Advaik con una tarjeta de regalo; aunque Advaik dijo que se sentía aliviado de que a pesar de su juventud podía ayudar.

This kid is pretty amazing. He pulled an unconscious man from a pool on Sunday. He along with his uncle have been nominate for the Eagan Police Department's "Life Saving Award." https://t.co/bGPGDPEP9P pic.twitter.com/Z9AccSJZaR