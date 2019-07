Niño racista le fractura a golpes el cráneo a señora

Por: Redacción





Una madre de familia originaria de Nueva Jersey fue objeto de un brutal ataque por parte de un adolescente de 13 años, quien la dejó inconsciente sobre el pavimento, esto mientras la fémina caminaba de regreso a su casa en compañía de sus dos hijos, entre ellos, una menor de 1 año de edad.

De acuerdo con el testimonio de la mujer identificada como Beronica Ruiz, al momento del ataque acababa de acudir a la escuela de su hijo para denunciar ante el director un caso de bullying. La escuela en cuestión es conocida como ''The Gifted and Talented Academy in Passaic''.

Tras haber detenido al adolescente, la policía estableció que se trataba del mismo que había perpetrado actos de bullying contra el hijo de Beronica Ruiz.

Durante el ataque, el joven agresor fracturó la cuenca ocular de la mujer y le dejó múltiples moretones en la cara. Según declaró la víctima de este atentado, el muchacho le gritó ''regresa a México'' mientras la golpeaba en repetidas ocasiones.

(Con información de NBC New York)