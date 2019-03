Niño mata accidentalmente a su pez; solo quería consentirlo

Azteca América -

Cuando tienes un mejor amigo lo único que quieres hacer es demostrarle todo tu cariño, al menos eso fue lo que intentó Everett Hamlin, un menor de 4 años que vive en Estados Unidos y tenía un pez como mascota.

Everett llamó a su pez Nemo y quería abrazarlo, así que lo sacó de su pecera y decidió que dormiría con él esa noche.

"Él no entendía lo que estaba haciendo. Honestamente, me sorprendió que lo pudiera tomar", dijo su mamá, Tori, a The Mirror.

El pez siempre estuvo en la habitación del pequeño Everett y, según sus padres, nunca antes tuvo la intención de llevarlo a su cama. "Lo amaba", dicen.

Tras salir del shock, Tory y su esposo, Corey, despertaron al niño para preguntarle qué paso y explicarle que Nemo había muerto.

El menor, triste, solo respondió: "quería consentirlo. No quería matar a mi pez".

Una vez, el niño entendió que los peces no pueden vivir fuera del agua, acordaron en la familia conseguir una nueva mascota.

"A veces ellos tienen que cometer este tipo de errores, para aprender. Es parte de crecer", reflexionaron los padres en la entrevista para el periódico.

En redes sociales, la historia se hizo viral e incluso muchos usuarios se ofrecieron a regalarle un nuevo pez a Everett.