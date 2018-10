Niño invita a más de 30 amigos a su fiesta de cumpleaños y nadie asiste

Agencias - La desgarradora imagen de un niño de 6 años que quedó solo en su cumpleaños ha conmovido a los usuarios de redes sociales.

El hecho ocurrió el domingo pasado en la ciudad de Tucson, Arizona. La madre de Teddy, Sil Mazzini, organizó la fiesta, donde había pizza y bebidas para sus 32 compañeros de escuela.

Lamentablemente, ninguno de estos llegó a la celebración.

La madre de Teddy publicó una fotografía en Twitter de su hijo solo en la mesa. "He terminado con las fiestas por un tiempo", bromeó Mazzini.

Rápidamente, miles de personas comenzaron a saludar al niño por sus 6 años. Recibió cariño y buenos deseos. Incluso enviaron muchos regalos a su casa. Pero sin dudas la mejor sorpresa fue un mensaje de la cuenta oficial de los Phoenix Suns, un popular equipo de la NBA.

"¡Qué tal si celebramos junto a miles en nuestro estadio! Las entradas para el partido del miércoles entre los Suns vs. Los Ángeles Lakers son todas tuyas Teddy", le escribieron. Así, el pequeño fue invitado al juego de mañana, que contará con la presencia de, entre otros, LeBron James.

How about we celebrate with thousands at our place! Tickets to Wednesday´s #SunsVSLakers game are all yours Teddy! Talk soon! https://t.co/YL3zjDX9JW