Niño de 9 años es acusado de matar a 5 personas

Por: Redacción





Un menor de 9 años de edad es acusado de asesinato en primer grado por incendiar una casa rodante en Illinois y provocar la muerte de cinco persona.

El menos enfrentará cargos de incendio intencional que acabó con la vida de tres niños y dos adultos.

Dicho caso se dio el pasado 6 de abril en un parque de casas rodantes al suroeste de Chicago.

El fiscal estatal del condado no dio más detalles del sospechoso ni su relación con las víctimas.

Lo que buscan es demostrar las intensiones que el menor pudo tener para cometer dicho crimen.

"Los niños de 9 años no saben que Santa Claus no existe. No saben que las personas mueren y no vuelven a la vida", afirmó Kostopoulos. "No sé si los niños de 9 años pueden llegar a planear un asesinato", apuntó el fiscal.

Si el niño es declarado culpable, podría ser puesto en libertad condicional durante al menos 5 años, pero no más allá de la edad de 21 años. Debido a su edad, lo más probable es que el juez ordene someterlo a terapia y asesoramiento especial, indicó.