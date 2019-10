Niña no resolvió pregunta de examen ´que humillaba a las mujeres´

Por: Redacción





Una niña de tan solo 10 años de edad, Rhythm Pacheco, dio una gran lección a su maestra luego de que en un examen viniera un problema de matemáticas en donde se 'ofende a las mujeres.

La pregunta decía que comparan el peso de tres mujeres y pedían a los estudiantes señalar quién era la más pesada.

"No quiero ser grosera, pero no creo que el problema matemático haya sido muy bueno porque eso es juzgar el peso de las personas. Además, la razón por la que no quise responder es porque simplemente no creo que sea bueno. Con amor, Rhytm", escribió la niña en la parte de la pregunta.

Los padres de la menor dijeron estar muy contentos y orgullosos por los principios de su pequeña.

Afortunadamente la maestrea tomó bien la lección y entendía no estar molesta por la respuesta.