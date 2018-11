NASA presume su primera selfie en Marte

Por: Redacción



La última sonda interplanetaria de la NASA mostró su primer selfie desde la superficie árida de Marte, después de que aterrizó con éxito en el planeta después de un viaje de siete meses a través del espacio.

La agencia espacial estadounidense publicó una fotografía tomada por su nave espacial InSight poco después de aterrizar, mostrando parte de la sonda y la superficie marciana en la distancia.

Un satélite de la NASA en órbita alrededor del "planeta rojo" transmitió imágenes de la nave espacial desde su lugar de aterrizaje, conocida como Elysium Planitia, de regreso a la Tierra a las 8:30 de la noche EST (1:30 de la mañana GMT) del lunes, informó Daily Mail.

La transferencia exitosa confirmó que los paneles solares de InSight, conocidos como paneles solares, ahora se han abierto con éxito, lo que significa que es capaz de recoger la luz solar y recargar sus baterías cada día.

Tom Hoffman, gerente de proyectos de InSight en el Laboratorio de Propulsión de la NASA, dijo: "El equipo de InSight puede descansar un poco más esta noche ahora que sabemos que los paneles solares de la nave espacial están desplegados y recargando las baterías. Ha sido un largo día para el equipo".

Esto ayudará a los ingenieros a evaluar dónde instalar los instrumentos científicos de la nave, que comenzarán a enviar datos a la Tierra dentro de dos o tres meses.

El aterrizador InSight aterrizó en Marte justo antes de las 3:00 de la tarde (8:00 de la noche GMT) el lunes, sobreviviendo a los llamados "siete minutos de terror", una fase de aterrizaje difícil para la sonda robótica.

La misión de dos años de la agencia espacial estadounidense Nasa, apunta a arrojar nueva luz sobre cómo se formó el Planeta Rojo y su estructura profunda, mediante el mapeo de su núcleo, corteza y manto.

InSight llegó al área de Elysium Planitia en Marte al norte de su ecuador, descrito como un lugar ideal por su superficie plana y sin rocas.

Solo el 40 por ciento de las misiones al planeta han tenido éxito y todas han sido dirigidas por los Estados Unidos.

"Estoy muy, muy contento de que parezca que tenemos un lugar de aterrizaje increíblemente seguro y aburrido", dijo el gerente del proyecto Tom Hoffman después del aterrizaje del lunes. "Eso es exactamente lo que estábamos buscando".

Horas más tarde se produjo una mejor imagen y se esperan más en los próximos días, después de que las cubiertas de polvo salgan de las cámaras del aterrizador.

