NASA estudiará terremotos de Marte

ADN 40 - La NASA estudiará la actividad tectónica de Marte para desentrañar los misterios de su formación e informó que prepara posibles misiones humanas mediante la sonda InSight, la cual fue puesta en órbita este sábado.

La nave no tripulada despegó a las 4 de la mañana del sábado 5 de mayo desde la base aérea estadounidense de Vandenberg en California y fue propulsada por el cohete ´Atlas V´ convirtiéndose en la primera misión de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio desde la misión ´Curiosity´ de 2012.

