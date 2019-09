Nace cebra marrón con puntos blancos en África

Por: Agencias





Se hizo viral una fotografía de una cebra nacida en Kenia, África, con características especiales, pues tiene puntos en lugar de rayas blancas y negras, sus colores son negro y café; fue vista por primera vez por el guía turístico y fotógrafo, Antony Tira.

Antony, quien ha llamado al potrillo Tira, afirmó a Daily Nation que inicialmente pensó que el recién nacido animal había sido capturado y marcado "con fines de migración".

Luego, las fotografías fueron compartidas por la "Maasai Mara Wildlife Conservancies Association" en su cuenta de Facebook.

Según el sitio "Botanist Adventures", esta condición es una variación genética ligada al melanismo, variación opuesta al albinismo. Esto se debe a una acumulación de melanina pigmentada oscura en la piel.

La desventaja de esta condición, es que, la cebra recién nacida en Kenia es que debido a su particularidad puede ser fácil de detectar por los depredadores de la sabana.

Según reportes, el descubrimiento fue toda una sensación en la Reserva Nacional de Masai Mara, donde cantidades de turistas y guías se apresuraron a fotografiar y observar a la cebra.

I know many of you have seen a stripped #zebra ?? on #safari or in a zoo, but how many of you have seen this rare polka dotted beauty in the wild? Photographed in Masai Mara recently, this zebra calf is one of a kind in the African wilderness.

- -#zebra#RidersLive #WitoAfrica pic.twitter.com/UDxf4NmKNS