Mujer y su hija vivieron con el cadáver de su abuela por tres años

Mundo - 14/07/2019 10:40 a.m.

Agencias -

Delissa Crayton fue detenida por las autoridades de Texas , pues habría convivido por tres años con el cadáver descompuesto de su madre. Además, su hija adolescente también vivía en la misma casa.

La mujer de 47 años, fue detenida este domingo, tras el hallazgo de los restos humanos en uno de los dormitorios de su casa, ubicada en la ciudad de Seguin, en el condado de Guadalupe.

El cuerpo pertenece a la madre de la acusada, Jacqueline Louise Crayton, que en el momento de su muerte tenía 71 años de edad.

La policía sospecha que Jacqueline Louise Crayton se cayó de la cama aproximadamente en 2016. Aunque el golpe no fue grave y tras la caída su vida no corría peligro, la mujer no pudo volver a incorporarse, y quedó tendida en el piso durante días hasta que falleció. El cadáver permaneció en el dormitorio tres años, un período de tiempo en el que la detenida y su hija adolescente vivieron en el inmueble junto al cuerpo.

Crayton afronta cargos por omisión de socorro y lesiones a un niño por imprudencia, pues obligó a su hija, menor de edad, a vivir junto al cadáver, lo que le causó un daño psicológico. Esta se encuentra en custodia de familiares y recibe asistencia del Servicio de Protección Infantil.

Delissa podría ir a la cárcel entre dos y 20 años, además recibir una multa de 10 mil dólares.