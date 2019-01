Mujer tiene cuatrillizos a los 51 años de edad

Por: Redacción





Por muy difícil que haya sido tu semana, solo piensa enBritten, lamás vieja deen dar a luz a cuatrillizos.

Durante los últimos siete días, Tracey, de 51 años, ha alimentado a sus bebés con 224 biberones de leche de fórmula, cambió 168 pañales, vistió a sus hijos 56 veces y repartió 28 baños, todo con menos de tres horas de sueño por noche.

Tengo momentos en la noche cuando pienso: "Oh, Dios mío, ¿qué he hecho?", admitió Tracey, que está sola con los bebés hasta 12 horas al día, para Daily Mail.

"No me arrepiento. No los hubiera tenido si no los hubiera deseado", expresó.

"Algunas personas pueden pensar que es egoísta volver a ser una madre de nuevo a mi edad, pero no me preocupa no estar cerca para ver crecer a mis bebés". Estoy en forma y saludable y me cuido, así que espero vivir lo suficiente como para ver a mis nietos. Podré ser la madre más vieja en las puertas de la escuela, pero ¿a quién le importa? La mayoría de las mujeres lo dejan más tarde para tener hijos hoy en día, y la gente siempre me dice que me veo mucho más joven que yo ".

Sus tres hijas y un niño fueron por cesárea, 31 semanas después de su embarazo, en el University College Hospital de Londres, el 26 de octubre del año pasado.

Tracey y su esposo Stephen viajaron al extranjero para recibir tratamiento de FIV en el Centro de FIV del Equipo Miracle Cyprus, en lo que fue una tirada final de dados después de diez años de intentar tener un bebé. Fue su primer intento de FIV, y costó alrededor de siete mil libras.

En total, se implantaron cuatro embriones en el útero de Tracey; tres sobrevivieron, una de las cuales se dividió en dos, creando gemelas idénticas.

Tracey ya era madre de tres hijos adultos, una hija y dos hijos; además de ser abuela.

El desesperado deseo de la pareja de ser padres nuevamente fue, admite Tracey, arraigada en la culpa y el trauma que sintió después de un aborto tardío, a los 39 años, porque el "momento no era el adecuado para un bebé".

Lamentó profundamente la terminación, realizada cuando tenía 19 semanas de embarazo, y se hundió en una depresión. Esto se agravó cuando su madre, Pauline, murió inesperadamente seis semanas después, debido a un bloqueo en la arteria principal de su corazón.

Poco después de cumplir 50 años, Tracey decidió usar el dinero que su difunta madre había dejado en su testamento para financiar el tratamiento de FIV en Chipre, donde la clínica implantó cuatro embriones a la vez, que los médicos dijeron que maximizarían sus posibilidades de concebir, una estrategia que es no permitido en el Reino Unido para prevenir los partos múltiples de riesgo.

Aunque Tracey sabía que era una posibilidad, admite que se echó a llorar después de descubrir que llevaba quatrillizos de nueve semanas.

Sorprendida, ella le preguntó al sonógrafo: "¿Cómo voy a hacer frente a cuatro bebés?"

Dos semanas después, Tracey, quien tiene un historial de trabajo de parto prematuro, desarrolló dolores de estómago severos. Fue a su hospital local, donde los médicos le recomendaron que "redujera" el embarazo al inyectar dos de los fetos en el útero para detener sus corazones.

Esto, le dijeron, aumentaría las posibilidades de supervivencia de los dos bebés restantes. Su decisión de "dejar que la naturaleza siga su curso" dio sus frutos, y los quatrillizos, George, Grace y las gemelas Fredrica y Francesca, ahora tienen 12 semanas de nacidas.