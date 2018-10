Mujer se tatúa, pierde a su bebé y queda parapléjica

Mundo - 04/10/2018 11:10 a.m.

ADN40 - Luisa Fernanda Buitrago perdió a su bebé debido a un tatuaje que se realizó bajo el seno derecho con la frase "Never let me fall", mientras estaba en gestación, el cual le provocó una infección que también, la dejó parapléjica.

Luego de haberse realizado el tatuaje tuvo que ser llevada a un hospital de la ciudad de Villavicencio de Colombia, donde los doctores le explicaron que el tatuaje le provocó una bacteria que le afectó el nervio ciático y la médula espinal.

Fue entonces cuando los doctores decidieron realizarle una resonancia y descubrieron que la bacteria había llegado a la espalda en forma de infección por lo que quedó en silla de ruedas tras perder la movilidad.

Para eliminar la infección de la espalda, los doctores tuvieron que realizar una cirugía para drenar y lavar su columna, lo cual provocó que perdiera a su bebé.

Fernanda cumplió los 15 años en el hospital y tras haber perdido a su bebé, está en espera del tratamiento de rehabilitación para recuperar la movilidad de sus piernas.