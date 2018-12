Por: Redacción



El bebé quien aún se encontraba unido a su madre por el cordón umbilical fue rescatado por las autoridades luego de que la mujer se suicidara al momento de dar a luz, según medios locales.

La policía arribó al establo de una ciudad de Katni, India, tras el llamado de emergencia de su esposo, encontrando al recién nacido bajo el vestido de la mamá.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital donde un médico le práctico primeros auxilios.



Newborn baby boy is rescued by police in India after his mother hangedĀ herself https://t.co/f7SLI78OhQ pic.twitter.com/BBBss5Ucz5