Mujer pide ayuda para tratar a su mapache drogado

ADN40 - Un mapache consumió grandes cantidades de mariguana presuntamente de manera accidental, provocando pánico a su dueña quien acudió a la estación de bomberos de Wayne Townshipa en Estados Unidos, para que le pudieran dar atención a este animal.

Los bomberos sorprendidos por la situación y ante la insistencia de la mujer le explicaron que no podían auxiliarla, pues lo más conveniente era esperar a que se pasaran los efectos, para que el animal pudiera regresar a su estado normal.

La mujer regresó su domicilio para que el animal pudiera dormir, comer y así disminuir los síntomas. Cabe recordar que los mapaches son animales salvajes y no son domésticos por lo tanto no pueden ser considerados mascotas.

Story of the day! Our FF´s at Station 82 were awakened at 2 am last week to a person seeking treatment for her pet Raccoon. What was his illness you ask? The raccoon had smoked too much weed. Yes! It happened! As much as we love animals, there wasn´t much they could do. pic.twitter.com/lypHvrBZSJ