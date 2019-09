Mujer muere ahogada por negligencia del 911

ADN 40 -

Debra Stevens murió ahogada luego de llamar al 911 para pedir ayuda y ser regañada e ignorada durante más de 20 minutos durante la severa tormenta que afectó la región de Arkansas ese día.

Los hechos ocurrieron el 24 de agosto a las 4:38 horas luego de las inundaciones la dejaran encerrada en su camioneta que se comenzó a llenar de agua. Fue entonces cuando llamó al 911 solicitando ayuda pero fue ignorada.

“Tengo una emergencia, una emergencia severa. No puedo salir y estoy muerta de miedo, señora. ¿Puede ayudarme, por favor?”, mencionó Debra a la telefonista entre lágrimas debido a que no sabía nadar.

“No vas a morir. No sé por qué te estás volviendo loca no estás haciendo nada más que perder tu oxígeno allí. Así que cálmate”, mencionó la operadora.

Tras ver cómo el agua comenzaba llegarle al pecho, Debra le dijo a la recepcionista del 911 que pronto se dañaría su celular, le pidió que rezara con ella y aseguró que no había visto el agua.

“No sé cómo no lo viste. Tenías que pasar por encima. El agua simplemente no apareció. Esto te enseñará la próxima vez a no conducir en el agua”, contestó la telefonista con tono indiferente.

Los servicios de rescate llegaron al lugar pero no pudieron localizar la camioneta de Debra, que lloraba y repetía que iba a morir mientras la operadora le pedía que esperara porque tenía otras llamadas que contestar.

Los servicios de emergencia encontraron el vehículo lleno de agua a las 5:00 horas y al interior se encontraba la mujer inconsciente. Tras sacarla del auto intentaron reanimarla pero Debra no despertó.

Por su parte, el portavoz de la policía, Aric Mitchell, dijo que la operadora del 911 había renunciado desde el 9 de agosto y que ese era su último día de servicio, y señaló que se revisarán las políticas dentro de la Unidad de Comunicaciones para evitar contestaciones indiferentes y negligentes que pusieran en riesgo la vida de las personas que buscan ayuda.