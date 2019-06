Mujer le enseña a fumar a bebé de 11 meses

Por: Redacción





La madre de un bebé de apenas 11 meses de edad grabó el momento en el que le da un cigarro a su hijo para que fume.Los hechos ocurrieron en Madrid, España, en donde se observa que la mujer le acerca un cigarro a la boca del menor y ella se comienza a reír cuando su hijo le da las gracias.

Después de eso el bebé intenta tomar el cigarro nuevamente pero otra persona que está cerca de ellos le dice que no, por lo que el niño se molesta y comienza a llorar, tal como lo informó ABC.

Tras publicar el video, la mujer recibió decenas de comentarios criticándola, por lo que después de eso ofreció disculpas y reconoció que había hecho algo malo y dijo estar arrepentida.

"Me equivoqué, y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando", escribió."Mi hijo siempre echa la mano al tabaco, si ve al padre fumando quiere el cigarro como si fuera comida. Creí que poniéndoselo en la boca le cogería asco.

Me equivoqué y estoy súper arrepentida y asustada por todo lo que se está liando. Soy una madre que da la vida por su hijo, y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón. Espero que me perdonen", comentó la mujer.