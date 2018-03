Mujer intenta envenenar a su ´doble´ con ´cheesecake´

Azteca América

Una mujer rusa de 42 años fue acusada de tratar de envenenar a una “amiga” con un cheesecake.

La intención de Victoria Nasyrova era robar su identidad, dinero y… hacer creer a las autoridades que la víctima se había suicidado. Podría pasar 25 años en prisión.

Los hechos, de los que da cuenta el diario The Guardian, ocurrieron en Nueva York, donde la acusada aprovechó sus dotes culinarios y las ganas de apoderarse de la identidad de su víctima, Olga Tsvyk, una mujer de 35 años que tenía un gran parecido con ella. Prácticamente… su doble.

Ambas tenían el cabello largo, la misma complexión y hablaban ruso, detalló la fuente señalada.

El día del crimen, la acusada se dirigió al área de Forest Hills, en Queens, donde vivía la víctima a quien ya conocía desde hacía un tiempo.

Claro que Victoria no llegó con las manos vacías a casa de su “amiga”, sino con un cheesecake preparado con sus propias manos. Sin embargo, el ingrediente principal no era un suculento queso crema, sino una buena dosis de fenazepam, una droga mortal desarrollada en 1970 por los rusos, que en su momento fue usada como tranquilizante y que todavía es legal en dicho país.

Richard Brown, abogado de Distrito, explicó al diario The Guardian que la víctima comió el pastel, comenzó sentirse mal y se desmayó.

“Su último recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver a la acusada sentada a su lado”, acotó.

Las autoridades explicaron que tras un día de sueño profundo, Olga Tsvyk despertó y no era Victoria la que se hallaba a su lado, sino otra amiga cercana quien llamó al servicio médico de urgencias, pues ésta había visto que alrededor de la víctima se hallaban varias píldoras.

Luego de ser tratada en el hospital, la víctima llegó a casa y se halló con otra sorpresa: su pasaporte, algo de dinero y un anillo de oro habían desaparecido.

“Es un crimen muy extraño que pudo haber terminado en la trágica muerte de la mujer de Queens, que su único delito era tener rasgos similares a los de la agresora”, explicó Brown.

Según datos de New York Post, no es la primera vez que Nasyrova comete un crimen. La “repostera” rusa también está acusada de dopar y asesinar a a otra mujer en su país natal, antes de haber huido a New York. Ella ha negado los cargos.

Y no solo eso, sino que desde marzo de 2017 se enfrenta a otra condena por haber estafado a hombres que conoció en un sitio de citas por Internet.

La mujer rusa, quien no logró cambiar su identidad, podría pasar 25 años en prisión si es declarada culpable.