Mujer graba a "fantasma" afuera de su casa; dice es su vecino muerto

Por: RedacciónEste es el momento en que un "" es grabado por una cámara de seguridad en una casa en Ontairo, Canadá.

Meni Pitoscia, de 46 años, capturó las imágenes con su cámara con sensor de movimiento mientras esperaba que le entregaran un paquete.

El video muestra una presencia translúcida que se cruza frente a la cámara y luego se pierde de vista a la derecha, y el cual permanece con poco movimiento.

Pitoscia dijo a Daily Mail, "mi perro comenzó a ladrar y corrió hacia la puerta. Estaba esperando un paquete, así que pensé que era el mensajero que se acercaba a la puerta. Fui a la puerta y miré por la ventana, porque tengo una ventana grande en mi puerta y dije: No veo nada ni a nadie. Luego, cuando me daba la vuelta y volvía a mi cocina, recibí una notificación en mi teléfono: 'Activación de la alarma del timbre'. Así que miré el video y dije: ¿qué diablos es esto?".

Pitoscia, de Canadá, dice que muchos tratan el video como evidencia de lo paranormal, que la mayoría de la gente le dice que es un espíritu maligno o un ángel guardián.

"Un psíquico me dijo, ¿ese banco tiene algún significado?, ¿Pregunté, por qué?, y comentó: bueno, el espíritu parece que estaba sentado en ese banco".

"El banco me la regaló alguien que estaba muy cerca de mí y falleció; y esta semana se acerca el aniversario de su muerte", dijo Pitoscia al psíquico.

"Era mi vecino, lo había conocido toda mi vida y había crecido al otro lado de la calle. Cuando mi padre falleció, siempre nos ayudaba", comentó al medio.

"La última conversación que tuve con él, estaba sentado precisamente en ese banco", dijo algo sorprendida.

Pitoscia, no cree que el supuesto fantasma sea vengativo, pues añadió que "muchos de mis amigos dicen: te debes manchar de tu casa por los espíritus malignos, pero dijo, no, sea lo que sea, si es un espíritu, no creo que sea nada malo".