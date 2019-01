Mujer de EUA contrae bacteria mortal en Tijuana tras cirugía

Tamika Capone pensó que hacía lo correcto al viajar a México para una cirugía para perder peso. Su médico le había instado a que se sometiera a un procedimiento para reducirse la grasa y la presión arterial. Pero el seguro de salud de su esposo no cubriría la cuenta de $17 mil 500 dólares. Después de que un amigo se hizo la cirugía en Tijuana por $4 mil dólares, Capone decidió hacer lo mismo.



Casi cuatro meses después, la mujer de Arkansas es una de al menos una docena de residentes de Estados Unidos que regresaron de cirugías en Tijuana con un grupo raro y potencialmente mortal de bacterias resistentes a casi todos los antibióticos, dicen funcionarios federales de la Secretaría de Salud. Algunos en el grupo se recuperaron, pero Capone, de 40 años, sigue gravemente enferma a pesar de ser tratada con diversos medicamentos.

Si la bacteria se propaga a su torrente sanguíneo, los médicos dicen que podría ser fatal. "Todavía no he tenido un paciente con cero opciones, pero esto es lo más cercano que he tenido", dijo Ryan Dare, un médico de enfermedades infecciosas en la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas en Little Rock, quien la está tratando.

El brote de la bacteria en Tijuana, que incluye una muerte, llevó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades a emitir una advertencia inusual este mes, instando a los viajeros a evitar la cirugía en el Hospital Grand View vinculado a ocho de las infecciones hasta que las autoridades mexicanas confirmen su seguridad. Los funcionarios del hospital no atendieron las llamadas en busca de declaraciones. Tampoco lo hizo la agencia de turismo médico "Agentes de pérdida de peso", que registra los procedimientos allí y en otros hospitales.

Una mujer que contestó el teléfono del agente de pérdida de peso culpó a los informes de infecciones a "una campaña de desprestigio de la competencia", negándose a dar su nombre.

Las autoridades mexicanas dijeron que cerraron temporalmente la unidad operativa del hospital en diciembre, pero desde entonces el lugar volvió a abrir y reanudó las cirugías, según publicaron los pacientes en su sitio web.

Los casos de Tijuana destacan el creciente número de estadounidenses que contraen infecciones resistentes a los antibióticos en el extranjero después de viajar para obtener atención médica. Algunos de los que no viajaban por procedimientos médicos, pero se enfermaron y fueron a hospitales extranjeros, también han contraído infecciones de este tipo.

Los funcionarios dicen que están ansiosos por evitar que estos agentes patógenos se afiancen en Estados Unidos porque son muy difíciles de tratar.

"Nos avocamos en ellos cuando los vemos (infecciones extremadamente resistentes a los antibióticos) porque sabemos que pueden propagarse", dijo Maroya Spalding Walters, una epidemióloga que dirige el equipo de los CDC que investiga el brote. "Y nadie puede reconocerlo hasta que esto se convierta en un incendio fuera de control".

De acuerdo con Patient Beyond Borders, una guía de turismo médico, 1 millón 700 mil estadounidenses viajaron a otros países en 2017 para recibir atención médica, y se espera que ese número aumente. A muchos les gusta viajar a Capone para ahorrar dinero. México está entre los 10 mejores destinos. La cirugía para perder peso, los procedimientos de fertilidad in vitro y la cirugía estética se encuentran entre los tratamientos más buscados en general, según la Asociación de Turismo Médico, una organización con sede en Estados Unidos, cuyos miembros incluyen hospitales, médicos y compañías de seguros.

Hay pocos datos sobre enfermedades infecciosas relacionadas con el turismo médico. Pero el CDC ha documentado varios brotes, entre los que se incluyen infecciones cutáneas graves que incluye docenas de pacientes que se sometieron a una cirugía estética en la República Dominicana en 2013 y 2017. Varias de las infecciones fueron resistentes a los medicamentos. En 2014, cinco residentes de Nueva York contrajeron la fiebre Q, una enfermedad similar a la gripe causada por una bacteria que se encuentra en cabras, ovejas y vacas, después de recibir inyecciones de células de ovino fetal en Alemania.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que la superbacteria que infectó a Capone, Pseudomonas aeruginosa resistente al carbapenem, es una de sus tres prioridades más altas para los nuevos antibióticos.

El organismo presenta "un doble golpe", dijo Walters, porque tiene una mutación genética que le permite transmitir su gen destructor de antibióticos a otras bacterias para que también sean resistentes.

Las personas pueden transportar los patógenos en sus cuerpos y no infectarse. En los hospitales, donde ocurren las infecciones más graves, el germen se puede propagar en las manos de los profesionales de la salud o del equipo que se contamina y no se limpia adecuadamente.

Solo se han reportado 86 casos de la cepa en Estados Unidos hasta 2017, dijeron los funcionarios.

La mitad de las 12 personas que regresaron de Tijuana con casos confirmados fueron hospitalizadas una vez que volvieron a su hogar en Arkansas, Arizona, Oregon, Utah, Texas, Washington y West Virginia, según los funcionarios de CDC. La mayoría de las personas se sometieron a una cirugía para bajar de peso. Ocho habían tenido una cirugía en el Hospital Grand View. El resto se sometió a cirugía en otras clínicas de Tijuana que los CDC no identificaron. El CDC está investigando dos casos adicionales. La mayoría de los pacientes eran mujeres entre los 30 y 40 años de edad y tuvieron cirugías entre agosto y diciembre, dijeron los funcionarios.

Muchos describen experiencias devastadoras para ellos y sus familias.

Un hombre de Oregon no identificado murió en noviembre, según funcionarios de salud estatales y federales. Dicen que no saben si la infección causó su muerte porque tuvo otros problemas de salud.

Mindy Blohm, de 45 años, de Riverton, Utah, dijo que ella y su esposo se vieron obligados a vender su casa para pagar más de $50 mil dólares en cuentas del hospital para el tratamiento de su infección, una Pseudomonas menos resistente, después de su cirugía para perder peso en Grand View el pasado 31 de octubre. Su infección finalmente se curó la semana pasada, dijo.

Capone, cuya cirugía de pérdida de peso para reducir su estómago en aproximadamente un 80 por ciento fue el 8 de octubre, dijo que todavía está enferma. Los médicos le habían instado a que se sometiera a un procedimiento porque pesaba más de 131 kilográmos. Su presión arterial "se estaba saliendo de control", dijo.

Para entonces las pruebas mostraron que no tenía una infección común. El departamento de salud de Arkansas le dijo a Capone que era la primera vez que habían visto este organismo.

"Estaban preocupados de que otras personas contrajeran la bacteria, especialmente de otro personal médico", recordó Capone. "Me dijeron que si veía a un médico, tengo que informarles".

La Red de laboratorios de resistencia a los antimicrobianos de CDC conocía a otros tres pacientes con la misma infección. Pero no hubo un patrón perceptible hasta que Capone se informó a mediados de noviembre, fue el segundo vinculado al Hospital Grand View.

"Ese fue realmente el momento 'ajá'", dijo Walters, el epidemiólogo. En cuestión de días, la agencia alertó a los departamentos de salud estatales sobre la superbacteria y les instó a probar organismos resistentes a los antibióticos en personas que habían viajado a México para procedimientos invasivos.

La condición de Capone, mientras tanto, empeoró. A mediados de diciembre, fue remitida a Dare, el especialista de Little Rock. Dijo que su única opción era la colistina, un antibiótico descubierto a fines de la década de 1940 que rara vez se usa porque causa daño renal y nervioso. Pero el fármaco ha resurgido como un tratamiento de última línea para los organismos resistentes a múltiples fármacos.

En su segundo día con el antibiótico, los labios de Capone se hincharon. Su lengua y su cara se entumecieron. "Llegué al punto en el que apenas podía hablar", dijo. Ella tuvo que dejar el tratamiento.

Ahora tiene un agujero en el estómago que requiere una limpieza diaria. Capone usa guantes para limpiar su herida y luego tira los vendajes usados a la basura. Su esposo y su hija adolescente no están en riesgo, como tampoco lo está el público en general; las bacterias no se propagan en el aire. Ella ha incurrido en más de $30,000 en facturas médicas relacionadas con su infección.

"La herida no se ha curado, y duele mucho", dijo Capone. "Me dijeron que habían hecho todo lo que podían hacer".

Ella ha tratado de advertir a otros sobre su experiencia en una página de Facebook establecida para pacientes bariátricos de Grand View, pero dijo que sus publicaciones fueron rápidamente eliminadas.

Hace unos días, recibió noticias aún más preocupantes. Arkansas y otros funcionarios de salud estatales están contactando a Capone y otros pacientes infectados para decirles que pueden estar en riesgo de enfermedades que pueden ser transmitidas por la sangre u otros fluidos corporales, como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, ya que el equipo en Tijuana no ha sido debidamente esterilizado. Los funcionarios están instando a los pacientes a hablar con sus médicos sobre exámenes adicionales.

"Estoy en un punto de ruptura", dijo Capone. "Estoy muy asustada. No quiero perder mi vida por esto. No quiero que mi familia sufra porque elegí ir a México ".

