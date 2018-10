Mujer ataca a 14 niños con un cuchillo en una guardería de China

Una mujer de 39 años hirió hoy con un cuchillo de cocina a 14 niños en una guardería en el municipio de Chongqing, en el oeste de China, informó la policía local, quien sigue sin facilitar más datos sobre las causas del suceso

26/10/2018

EFE - Los heridos, cuya gravedad también se desconoce, han sido enviados al hospital, mientras que las fuerzas de seguridad recopilan más información sobre lo sucedido y los pocos medios locales que informan del tema mantienen el suceso en un segundo plano.En las redes sociales se han publicado imágenes del colegio en las que aparecen variosde entre 3 y 5 años llorando en la puerta de la escuela sobre varias manchas de sangre en el suelo, así como otrosevacuados en ambulancias.También se ha publicado un vídeo en el que se ve cómo detienen a la presunta autora de los hechos, que todavía no se sabe si se han producido en la puerta de la escuela o dentro del patio, al que la mujer había accedido.La policía local de Chongqing solo ha informado de los datos iniciales a través de su cuenta de Weibo (el Twitter chino) en un mensaje a mediodía (04.00 GMT).Tras ello, solo han publicado un nuevo mensaje en el que llaman a la población a no difundir imágenes de lo sucedido para no dañar doblemente a losafectados.El suceso se produjo en unadel distrito de Banan en torno a las 9.30 hora local (1.30 GMT) cuando los estudiantes, dirigidos por los maestros, regresaban al jardín de infancia después de realizar sus ejercicios matutinos.La presunta autora, llamada Liu, fue detenida por la seguridad de la escuela y por los maestros, y entregada posteriormente a la policía, que acudió al recinto nada más conocer el suceso.Aunquetrata de mantener siempre su imagen de país seguro, los ataques en centros escolares son bastante comunes.Uno de los más graves se produjo el pasado abril, cuando un joven de 28 años mató con un arma blanca a 9 personas e hirió a otras 10 en un instituto del norte de, presuntamente por haber sufrido acoso escolar cuando era estudiante del centro.En junio del año pasado, una explosión en unade Xuzhou (este de) causó 8 muertos y 65 heridos, aunque ninguno de los fallecidos fueronya que el ataque se produjo a la hora de la salida del centro, cuando ya habían sido recogidos por sus familias.