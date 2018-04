Mueren seis personas al estrellarse avioneta en Arizona

Notimex - Al menos seis personas murieron al estrellarse una pequeña avioneta en un campo de golf de Scottsdale, un suburbio en el noreste de Phoenix, Arizona, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Scottsdale indicó que el accidente ocurrió en el campo de golf TPC Scottsdale, alrededor de las 20:45 horas del lunes (04:45 GMT del martes).

La avioneta, una Piper PA24, se incendió después de despegar del aeropuerto de Scottsdale, dijo Allen Kenitzer, vocero de la Administración Federal de Aviación (FAA).

La policía detalló que había seis personas a bordo y que ninguno de los ocupantes sobrevivió al accidente. Las identidades de las víctimas no han sido dadas a conocer.

Investigadores de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) se encuentran en el lugar del accidente, trabajando para determinar las causas que pudieran haberlo provocado, mientras Kenitzer dijo que la FAA ayudaría en la investigación.

A plane crashes onto a famed golf course shortly after takeoff in Scottsdale, Arizona. There were no survivors. https://t.co/Qt9RMNVPix pic.twitter.com/2GnYnTOT5J