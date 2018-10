Mueren 3 niños en parada de autobús escolar de Indiana

ADN40 - La mañana de este martes 30 de octubre, autoridades del estado de Indiana, EUA, reportaron el fallecimiento de tres menores en una parada de autobús escolar ubicada en la ciudad de Rochester en el condado de Fulton.

De acuerdo a lo informado, los tres menores fueron embestidos por una camioneta tipo pick-up cuando estaban a punto de abordar el autobús que los llevaría hacia la escuela, mientras que un cuarto niño, resultó gravemente herido.

ISP is investigating a fatal crash in Fulton County. Preliminary info is three children were struck & killed at a school bus stop near 4600 N State Road 25. @ISPPeru PIO Sgt. Tony Slocum is at the scene. Updated and confirmed info will be sent via news release later today.