Mueren 17 personas al estrellarse avión militar en Pakistán

Notimex -

Al menos 17 personas perdieron la vida y otras 12 resultaron heridas tras estrellarse este martes un avión del Ejército de Pakistán en una zona residencial de la ciudad de Rawalpindi, cerca de la capital Islamabad.

Las autoridades indicaron que entre los fallecidos se encontraban 12 civiles y cinco militares, mientras otras 12 personas resultaron heridas.

El avión estaba en un vuelo de entrenamiento de rutina cuando se estrelló, pero hasta el momento se desconoce la causa del accidente y el modelo del avión.

La aeronave se incendió tras estrellarse y el fuego se extendió a varias casas cercanas. Doce de las víctimas son residentes de la zona.

En tanto, el presidente Arif Alvi y el primer ministro Imran Khan expresaron su dolor y pena por la pérdida de vidas en el accidente aéreo de Rawalpindi.

En 2016, un avión de Pakistan International Airlines estalló en llamas después de que uno de sus dos motores turbopropulsores fallara mientras viajaba desde el norte de Pakistán a Islamabad, matando a más de 40 personas, destacó Geo TV.

El desastre aéreo de mayor impacto en suelo paquistaní fue en 2010, cuando un Airbus 321 operado por la aerolínea privada Airblue y que volaba desde Karachi se estrelló en unas colinas a las afueras de Islamabad, con saldo de 152 muertos.

Exact moment when plane crashed in #BahriaTown Islamabad , it can be seen it was flying very low and ultimately crashed. #planecrash #Rawalpindi #Kashmir #????_?????_????? #Pakistan pic.twitter.com/cJeOuWIB70