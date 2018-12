Muere menor tras ser agredida por su compañera de escuela

A la salida del colegio, la menor de 9 años golpeó con su maleta a su compañera, hecho que fue apoyado verbalmente por otras dos adolescentes de 14 años

Mundo - 07/12/2018 11:00 a.m.



EFE - Una niña de 10 años, estudiante de un colegio en un municipio del suroeste deĀ Brasil, murió una semana después de haber sido agredida a "maletazos" por una compañera menor que ella y de haber sufrido lesiones que, al parecer, acentuaron una situación médica preexistente, informaron hoy las autoridades.



Los hechos ocurrieron el 29 de noviembre pasado al término de la jornada escolar en un colegio de Campo Grande, municipio en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, pero la víctima falleció este jueves tras una cirugía.



Las discusiones entre las menores comenzaron en la sala de clases, tras una pelea que llevó a que las niñas ofendieran mutuamente a sus madres.



A la salida del colegio, la menor de 9 años golpeó con su maleta a su compañera, hecho que fue apoyado verbalmente por otras dos adolescentes de 14 años.



La víctima fue trasladada a un centro de salud, donde le dieron de alta el mismo día, y continuó asistiendo al colegio los días siguientes hasta el miércoles, cuando fue internada en el hospital, según confirmó a Efe Fernanda Félix Carvalho Mendes, comisaria adjunta de la Comisaría Especializada de Atención a la Infancia y Juventud de Campo Grande.



De acuerdo con la comisaria, "la niña no tenía lesiones aparentes, sintió muchos dolores y (el día de los hechos) recibió atenciones médicas y volvió a su vida normal", pero el miércoles ella "fue internada en la Santa Casa con una infección generalizada".



Tras los hechos, las autoridades hablaron con las menores que participaron en las agresiones, las cuales no habían sido denunciadas por su familia.



La menor de 9 años dijo a las autoridades que golpeó a su compañera con la maleta en tres oportunidades y le haló el cabello y las dos adolescentes aceptaron haberla agredido verbalmente.



Según la delegada, la menor de 9 años no mató a su compañera pero los golpes que le dio "pueden haber contribuido a alguna causa preexistente de la víctima".



La menor murió tras una cirugía que le realizaron este jueves y, según la comisaria, durante el procedimiento "ella sufrió varias paradas cardiorrespiratorias y también se identificó una infección generalizada. La niña murió de tromboembolismo pulmonar".



De acuerdo con la comisaria, se están realizando exámenes médicos específicos para conocer los detalles que ocasionaron la muerte de la menor.