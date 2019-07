Muere hombre en tiroteo tras atacar prisión para inmigrantes

AP -

Un hombre armado con un fusil arrojó artefactos incendiarios a un centro de retención de inmigrantes en el estado de Washington la mañana del sábado, y fue hallado muerto tras un enfrentamiento a tiros con cuatro policías, informaron las autoridades.

El Departamento de Policía de Tacoma señaló en un comunicado de prensa que sus agentes acudieron el sábado a las 4:00 de la mañana al Centro de Detención Tacoma Noroeste, un penal privado del Departamento de Seguridad Nacional que aloja a inmigrantes en espera de su proceso de deportación. El centro de retención también ha albergado a padres inmigrantes que fueron separados de sus hijos bajo la política “tolerancia cero” del presidente Donald Trump, cuyo objetivo era desalentar la inmigración no autorizada.

El tiroteo se registró unas seis horas después de un evento pacífico frente al centro de detención, dijo la vocera de la policía Loretta Cool, quien agregó que otro evento planeado para la tarde del sábado tendría que realizarse en otro lugar ante la pesquisa de la policía respecto al tiroteo.

La policía indicó que el hombre incendió un vehículo y trató de prender fuego a un enorme tanque de propano e incendiar edificios. Además del fusil, el hombre tenía un morral y balizas, detalló.

De acuerdo con las autoridades, los policías dieron órdenes al hombre antes que estallara el tiroteo. Cool sostuvo que los cuatro agentes detonaron sus armas, pero no ofreció detalles sobre lo ocurrido. La portavoz añadió que los policías no portaban cámaras en sus uniformes, pero la zona está cubierta con cámaras de seguridad del centro de detención. La funcionaria dijo desconocer si el hombre había disparado contra los oficiales.

Tras el tiroteo, los agentes tomaron el control y resguardaron el área. Los policías luego localizaron al agresor, cuyo nombre no ha sido revelado, y determinaron que fue baleado y murió en el lugar.

Ningún agente resultó lesionado y los cuatro policías de Tacoma que detonaron sus armas han sido dados de baja como lo establecen las normas cuando policías están involucrados en tiroteos.

Las autoridades aún no determinan un motivo de las acciones del hombre, dijo Cool.

El Grupo GEO, que opera el centro de detención Noroeste con cupo para 1.575 personas, señaló en un correo electrónico dirigido a The Associated Press que las acusaciones infundadas sobre cómo tratan a los detenidos en sus instalaciones “han generado una agresión fuera de lugar y un ambiente peligroso para nuestros empleados, cuya seguridad es nuestra principal prioridad. No será tolerada la violencia de ningún tipo contra nuestros empleados y propiedad. Estamos agradecidos por la pronta y valiente acción del Departamento de Policía de Tacoma, que evitó que vidas inocentes estuvieran en peligro”.

Según el Grupo GEO el centro de detención en Tacoma cuenta con modernas instalaciones con aire acondicionado, actividades recreativas, una cama para cada individuo y atención médica disponible las 24 horas.