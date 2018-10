Mono recrea escena de ´El Rey León´

Por: Redacción



Un mono imitó la escena donde Rafiki alza a Simba en la película ´El Rey León´, en vez de sostener un cachorro, el babuino cargó a una cría suya, la curiosa escena tuvo lugar en plena naturaleza en Zimbabue, África.

El fotógrafo israelí Dafna Ben Nun capturó la imagen durante un viaje que realizó al país africano.

"No podía creérmelo cuando vi a un babuino adulto sosteniendo a una cría, exactamente como a Simba en El Rey León", dijo Ben Nun, citada por Daily Mail.

"Fue solo una fracción de segundo, pero fue fascinante verlo", reveló.

Monkey Holds Its Baby In The Air Just Like Scene From Lion King https://t.co/tQ1KFPX1v0 pic.twitter.com/eCzev4PUzH