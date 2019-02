'Momo' sigue dando de qué hablar en la web

Mundo - 26/02/2019 10:21 a.m.

Unapreocupada ha instado a los padres a proteger a sus hijos de un "juego suicida" en línea después de que sule dijo que el personaje tenebroso le pidió que sostuviera un cuchillo en su cuello.

Su hijo, Lyn Dixon es uno de los últimos niños en quedar atrapados por el 'Momo Challenge', un juego de WhatsApp, Facebook, YouTube y otras plataformas en línea, el cual alienta a los niños a autolastimarse.

La firma japonesa de efectos especiales Link Factory creó el extraño personaje, pero aseguraron que no está involucrado con el juego de suicidio en línea, sin embargo, ha generado preocupación en todo el mundo.

La señora Dixon dijo que su hijo se asustaba en la oscuridad y tuvo miedo de estar solo después de que 'Momo' apareciera en los videos de YouTube que estaba viendo, y agregó que el juego alienta a los niños a hacerse daño, informó Daily Mail.

"Me mostró una imagen de la cara en mi teléfono y dijo que ella le había dicho que fuera al cajón de la cocina, sacara un cuchillo y se lo pusiera en el cuello", asegura la madre.

"Le hemos dicho que es un montón de basura y que hay gente mala que hace cosas malas, pero es aterrador, realmente aterrador", agregó.

El desafío alienta a los niños a tomar medidas, lastimándose y aislándose progresivamente del mundo, donde eventualmente se les dice que se suiciden por un controlador anónimo que planea su fallecimiento.

"Todo comenzó cuando no quería subir las escaleras solo porque estaba oscuro allí arriba. Estaba aterrorizado y no dormía en su propia cama y luego llegamos al fondo y le explicamos que no era real".

Recientemente, el mal juego se ha relacionado también con la muerte de una niña argentina de 12 años.

Otro padre francés presentó una queja ante el Departamento de Estado en noviembre, después de que su hijo se suicidara.

Y la Fiscalía belga informó en noviembre de 2018 que un niño de 13 años había sido víctima del 'Desafío Momo' y se había ahorcado.

Dixon y su esposo le contaron a la escuela de su hijo las preocupaciones, lo que provocó una charla sobre la seguridad en Internet.

Su hijo tuvo miedo durante meses después de haber estado expuesto al desafío y Lyn se preocupó cuando le dijo que lo había vuelto a ver recientemente.

Después de que otra madre compartió una publicación en un grupo de Facebook escocés la semana pasada, muchos padres comentaron que sus hijos habían estado expuestos al desafío.

"Es un gran temor, que no siempre podamos controlar lo que está expuesto en Internet".

Un portavoz de NSPCC Escocia dijo: 'El mundo digital en constante evolución significa una afluencia constante de nuevas aplicaciones y juegos y puede ser difícil para los padres realizar un seguimiento. Por eso es importante que los padres hablen regularmente con los niños sobre estas aplicaciones y juegos y los riesgos potenciales a los que pueden estar expuestos".

"El NSPCC publica consejos y orientación para los padres sobre el tema de la seguridad en línea con sus hijos, así como con Net Aware, la única guía para padres del Reino Unido sobre redes sociales y aplicaciones de juegos".