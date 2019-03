¡'Momo' está muerta!: su creador defiende su trabajo

Por: Redacción





El creador de la muñeca que ha estado aterrorizando ade todo el mundo, insiste en que no tienen nada que temer, ya que '' ha sido desechada.

Hablando desde su "fábrica de pesadillas" en Tokio, Japón, Keisuke Aiso, de 43 años de edad, dijo que 'Momo', "murió".

"Ya no existe, nunca fue hecha con material para que durara tanto tiempo. Estaba podrida y la tiré", comentó Keisuke a The Sun.

"Los niños pueden estar tranquilos. 'Momo' está muerta, ella ya no existe y la maldición desapareció", agregó.

'Mother Bird', el nombre real de 'Momo', se hizo en 2016 y se exhibió en una galería de arte alternativo en la capital japonesa como parte de una exposición anual. Ahora hasta la galería ha enfrentado amenazas de muerte.

'Momo', como se le conoce en la web, tenía el torso desnudo de una mujer con la mitad inferior de un pájaro. El artista admitió que su intención era asustar a la gente con la creación que se inspiró de mitos y películas de terror, pero jamás se imaginó que se convertiría en el rostro de un enfermizo reto en línea dirigido a niños.

El 'Desafío de Momo' trata de comunicarse con un número desconocido y participar en escalofriantes retos que podrían arrebatar la vida de quien los ve.

Padres de familia de todo el mundo ya han reportado su aparición en contenido de Youtube Kids y en videos de Peppa Pig.

El creador de 'Momo' dijo que desde su aparición en el Reino Unido y otras partes del mundo lo único que le ha causado son problemas. Sin embargo, el artista admite que de cierta manera está contento de su trabajo y a la vez se siente "responsable" por la ola de miedo que su muñeca y su amenaza han causado en todo el mundo.

"La gente no sabe si es verdad o no, pero aparentemente los niños se han visto afectados y me siento un poco responsable de ello", declaró.

El artista dijo que se inspiró en una historia de fantasmas japoneses sobre una mujer que muere durante el parto y emerge como una mujer pájaro para acechar el lugar donde murió.