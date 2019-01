Modelo es agredida por su novio y difunde el video

ADN 40 - En días recientes trascendió un video en el que la modelo e influencer chilena Consuelo Vergaradenunció una agresión física y verbal por parte de su expareja.

"Quieres que te mate" se escucha decir al agresor mientras golpea la cara de Consuelo, quien graba todo desde una cámara oculta, al parecer de su celular.

Las imágenes fueron subidas a su cuenta de Instagram, en ellas se observa la discusión entre ella y su pareja al interior de un vehículo.

La modelo reclama a su novio por una supuesta infidelidad, situación que lleva al novio a actuar de forma violenta e incluso a amenazar con matarla.

"Fueron los peores tres meses de mi vida. Me mordía la cara y orejas, me tenía los brazos verdes siempre y dedos marcados. Ya era algo de todos los días y yo no sabía qué hacer", mencionó Consuelo en la publicación.