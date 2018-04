Modelo argentina casi queda ciega por cambiar el color de sus ojos

Le colocaron implantes de silicona en los ojos pero, poco después, comenzó a sentir una inflamación crónica y picor

Agencias - Nadinne Bruna, una modelo argentina de 32 años de edad, optó por una cirugía para modificar su color de ojos, pero este tuvo un grave impacto en su vida y carrera.

La modelo, que reside en Miami, Florida, quería cambiar sus ojos color avellana a un gris claro a través de un procedimiento mediante el cual se le colocarían implantes de silicona dentro de sus ojos.

Bruna reveló que en 2016 le colocaron implantes de silicona en los ojos, un procedimiento que está prohibido en Estados Unidos. Poco después comenzó a sentir una inflamación crónica, picor y ahora tiene la visión de una persona de la tercera edad.

"La inflamación empeoró, un mes más tarde empecé a tener fotofobia crónica y cuando lo llamé aterrorizada porque no tenía seguro médico en EUA, me dijo que no podía sacar los implantes en ese momento. Tuve que esperar de seis a siete meses para considerar esa opción y me hizo esperar todo el tiempo. Y cuando voy a Colombia en condiciones deplorables, decidió arreglarlos de nuevo porque si los quitaba yo necesitaría un trasplante, pero que no podía hacerlo porque no era colombiana. ¡Y fue aún peor!", contó Bruna, según informó 'El Nuevo Herald'.

Al parecer, la modelo desconocía los diferentes riesgos de someterse a ese tipo de operación. Más tarde tuvo que acudir al Hospital Bascom Palmer en Miami, para que le extrajeran los implantes.

Aquí, un grupo de médicos, dirigido por la oftalmóloga Ranya Habash, retiró los implantes y también le dio un tratamiento de urgencia para el glaucoma, en un intento por salvar su vista.

Habash explicó que el daño a la vista de Nadinne Bruna es "irreparable". "El problema con la inyección de una placa de silicona en el ojo es que obstruye el drenaje del ojo, al igual que si se bloqueara un lavabo. La presión se acumula y se acumula dentro del ojo, causando inflamación y dañando las estructuras", dijo.

"Los problemas oculares de Nadinne son algo con lo que tendrá que lidiar durante el resto de su vida. Ella nunca terminará con eso", agregó.

En el futuro, Nadinne Bruna, que ahora sufre de cataratas, necesitará un trasplante de córnea. Sorprendentemente, ha perdido el 80 por ciento de la vista en el ojo derecho y el 50 por ciento en la izquierda.