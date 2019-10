Mira los mejores memes del meteorito que nunca llegó

Agencias -

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y por fin ha llegado el 3 de octubre, fecha en la que científicos pronosticaron que un meteorito caería en el planeta Tierra.

Aunque la NASA ya explicó que el asteroide 2007 FT3 no representa ningún peligro, los memes entre los usuarios en redes sociales no se han hecho esperar.

Incluso se creó un evento en Facebook llamado "Soplarle al meteorito para desviarlo", el cual logró convocar a más de 100 mil personas para ir al Cerro de la Estrella y "salvar la humanidad".

A continuación te compartimos algunos de los mejores memes: