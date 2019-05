Mesero regresa a clienta cheque que perdió con valor de 424 mdlls

Mundo - 14/05/2019 09:20 a.m.

Por: Redacción





Una mujer jubilada acudió con su hija a una pizzería de Nueva York y pese a que no le dejó propina al mesero cuando se iba a retirar, este le regresó un cheque de 424 mil dólares que había olvidado.

El suceso ocurrió en el restaurante Patsy's cuando el mesero identificado como Armando Markaj, quien también es estudiante de medicina, limpiaba la mesa después de atender a la mujer y encontró un sobre con el cheque en su interior.

Por su parte, Karen Vinacour la propietaria del cheque no se percató que no lo tenía hasta un día después y 'el mundo se le vino encima' cuando en el banco le informaron que no podían invalidarlo de manera inmediata.

Pero, la mujere recuperó 'el aliento' cuando recibió la llamada del propietario de la pizzería para preguntarle si había perdido algo de gran valor recientemente.

"Me alegro mucho por ella, de verdad. Los sábados hay mucho trabajo, por lo que estaba a punto de agarrar todo lo que había en la mesa y tirarlo a la basura, cuando vi el sobre", comentó el mesero.