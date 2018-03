Matan a tiros a una concejal y su chofer en Río de Janeiro

AP - Se efectuaron nueve disparos contra el vehículo en que viajaban Marielle Franco y su conductor, dijo el agente a The Associated Press. Al parecer Franco era el objetivo. La fuente aceptó revelar detalles del atentado a condición de guardar el anonimato porque no está autorizado a hacer declaraciones sobre el caso.

Franco era experta en violencia policial, y el sábado había acusado a agentes de ser excesivamente agresivos a la hora de registrar a los habitantes de favelas controladas por pandillas.

La concejal, que pertenecía a un partido de izquierda, era conocida por su labor social en los barrios pobres. Obtuvo la quinta mayor votación entre los concejales del ayuntamiento elegidos en 2016.