Más de 500 mil pasajeros han quedado varados en aeropuertos europeos

ADN40 - Este día la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea reportó que, debido a una falla sistemática, más de la mitad de los vuelos procedentes de Europa enfrentan retrasos de hasta seis horas.

El Sistema de Control de Tráfico Aéreo (Eurocontrol) presentó un problema en su sistema de gestión, lo cual ha provocado que más de 500 mil pasajeros estén varados en las líneas aéreas.

Eurocontrol reportó que nunca había tenido una falla de tal magnitud, sin embargo, ya identificaron el problema y esperan resolverlo el jueves a más tardar.

Mientras tanto, los usuarios han demostrado su enojo a través de redes sociales.

