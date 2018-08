Marte rozará la Tierra el día de hoy

ADN40 - El planeta Marte este 31 de julio "rozará" la tierra, será el máximo acercamiento del planeta vecino desde el año 2003 y concretamente reducirá la distancia a 57,56 millones de kilómetros, según ha detallado La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA por sus siglas en inglés) en un comunicado.

El planeta rojo está en oposición al sol desde el 27 de julio, lo que significa que hoy estará frente al sol en el cielo de la Tierra, solo 51 días antes de que pase a través del perihelio, punto más cercano relativo al sol en su órbita.

La distancia mínima desde la Tierra a Marte es de 54.5 millones de kilómetros y este suceso no ocurre muy a menudo, debido a que la Tierra y Marte tienen órbitas elípticas y están ligeramente inclinados, a esto los astrónomos lo llaman oposición.

Si el viernes pasado pudimos disfrutar de un espectacular eclipse de la ´luna de sangre´, al que se sumó la localización de Marte (que brillo inconfundible en el cielo junto al satélite), los aficionados a la astronomía deberían volver a sacar el telescopio cuando suceda este fenómeno.

El planeta será más brillante a de lo normal y tendrá una neblina naranja o roja, la NASA transmitirá desde el Observatorio Griffith este suceso.

