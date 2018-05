Maestra trata de despertar "a patadas" a un alumno

En el video se observa que la maestra abofetea y empuja a un estudiante que estaba durmiendo en la plena clase

Agencias - Lisa Houston, una maestra con más de 27 años de trabajo en la escuela secundaria Palmetto, en Carolina del Sur, renunció luego de que en las redes sociales se publicara un video en el que se ve cómo abofetea y empuja a un estudiante que estaba durmiendo en la plena clase.

En el video se observa a la profesora arriba del escritorio del alumno, tratando de despertarlo, abofeteándolo levemente en las mejillas, luego lo empuja con el pie y posteriormente le tira el pelo, y le da 'pataditas'.

Las imágenes fueron difundidas a través de redes sociales y la docente voluntariamente renunció a su empleo a pesar de que las autoridades escolares apenas comenzaban con las investigaciones.

La maestra defiende que sus acciones fueron simplemente una forma de despertar al estudiante de una manera alegre. "Si le preguntas a cualquier niño que he enseñado, te dirá que me divierto con ellos, los mantengo despiertos y me río con ellos", ha afirmado a la cadena de televisión local WYFF, "Sé que el vídeo se ve mal. Si no conoce la situación, no sabe lo que está sucediendo, pero no fue un acto malicioso. Todo fue divertido. Quiero que el público sepa que amo al alumno, y que nuestra relación con los demás fue excelente. Nunca hubiera hecho nada para lastimarlo", ha explicado.

En tanto, Julian Johnson, el padre del estudiante, señaló que su familia no pidió la renuncia o algún tipo de represalia hacia la maestra y aclaró que su hijo simplemente estaba cansado y se quedó dormido en clase y que deseaba que este incidente nunca hubiera ocurrido.

Muchos estudiantes, padres y profesores consideran que Houston está recibiendo un trato injusto y que está siendo acusada erróneamente de maltratar al estudiante. Por ello, piden su regreso.