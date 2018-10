Maestra califica con memes a sus alumnos

ADN 40 - La maestra Ainee Fatima se volvió viral en redes sociales tras calificar con memes los trabajos de sus alumnos en Estados Unidos.

Al conocer el impacto que tiene en las redes sociales, imprimió calcomanías con imágenes con textos graciosos que son capaces de explicar una situación, algunos explican situaciones sociales, tendencias y hasta situaciones políticas.

En algunas ocasiones, las calcomanías muestran el buen trabajo que ha hecho su alumno, mientras que en otras muestra que la persona debe esforzarse más; sus memes favoritos son el conocido "Nick Young" ´por su cara de confusión y el cocinero "Gordon Ramsay" por su manera de felicitar a las personas.

La maestra se popularizó en redes sociales y ahora varios profesores buscan adaptar su técnica en diferentes materias, para los estudiantes, estos memes demuestran que tan bueno es su desempeño y qué tanto necesitan superarse.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ