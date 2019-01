Maduro está 'de acuerdo' con propuesta de México y Uruguay para nuevo diálogo

Los gobiernos de México y Uruguay enviaron un comunicado en el que abogan por una solución pacífica y democrática a la actual situación de Venezuela

EFE - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este jueves que está "de acuerdo" con la iniciativa de una nueva ronda de diálogos con la oposición, para destrabar la acuciante crisis política, económica y social del país, como propusieron los Gobiernos de México y Uruguay.



"El Gobierno de México y el Gobierno de Uruguay han propuesto que se cree una iniciativa internacional para promover un diálogo de las partes en Venezuela (...), les digo públicamente (que) estoy de acuerdo", dijo Maduro en un discurso que ofreció ante el Supremo, donde recibió el respaldo de los jefes de los poderes públicos.



Maduro, en el poder desde 2013, respondió así a la propuesta lanzada ayer por México y Uruguay, que en un comunicado conjunto urgieron a los venezolanos "a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama" que enfrenta el país.



"De forma conjunta, el Gobierno de Uruguay y México formulan un llamado a todas las partes involucradas, tanto al interior del país como al exterior, para reducir las tensiones y evitar una escalada de violencia que pudiera agravar la situación", señalaron los países en el documento divulgado por la Cancillería uruguaya.



Maduro añadió este jueves que tuvo conocimiento de la propuesta, sin aclarar si estos países se han comunicado con su Gobierno para ofrecerse como mediadores.



El Gobierno de Maduro y sus detractores sostuvieron una mesa de negociaciones entre finales de 2017 y principios de 2018, pero terminó sin resultados luego de que ambas partes se acusaran mutuamente de romper los primeros acuerdos alcanzados y el antichavismo se negara a firmar un documento de compromisos.



En este primer mes de 2019 Maduro ha pedido varias veces a los opositores retomar la mesa de negociaciones, al declarar que está "listo" para hallar una solución consensuada a la crisis del país.



Pero los opositores no le han tomado la palabra y ayer, luego de una masiva manifestación en las calles para rechazar lo que consideran su "usurpación" de la Presidencia, el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se autoproclamó como presidente interino y fue reconocido de inmediato por Estados Unidos.



Maduro juró un nuevo término hace dos semanas tras ganar los comicios de mayo pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos "fraudulentos".



Por tal motivo, la Unión Europea, Estados Unidos y el antichavismo no reconocen la legitimidad del nuevo período de 6 años de Maduro, que le permitirá controlar el poder, al menos, hasta 2025.