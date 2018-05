Madre envía mensaje discriminador a otra porque su hijo tiene discapacidad

Gina Vicentela, mamá de Mariano de 6 años, publicó en su cuenta de Facebook el mensaje discriminatorio que recibió en su Whatsapp. Otra madre no tuvo ningún tipo de reparos al expresar su malestar porque su hija tenga que compartir clases con el pequeño que tienen autismo verbal y una discapacidad cognitiva motora del 85%.

"Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado. Que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas", así iniciaba el mensaje de una mujer que aparentemente envía a su hija a la escuela Provincia de Neuquén en San Martín, en Argentina.

"¿Por qué no lo mandás a otro lado? ¿Escuela especial o algo así? Acá lo único que hace es atrasar a los chicos sanos. Además, no me gusta mucho la idea de que esté en contacto con mi hija", agregó.

La madre de Mariano, afirmó que inmediatamente bloqueó el contacto y de esa manera anuló las posibilidades de saber el número en cuestión.

La publicación se ha viralizado rápidamente en las redes sociales, donde los usuarios expresan su indignación por la actitud de la otra madre.

"No he recibido más mensajes y tampoco nadie me dijo nada en la escuela", afirmó la mamá en entrevista con un medio local argentino.