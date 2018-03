Madre dejaba a su hijo encerrado con un pitbull

ADN 40 - La Policía Nacional detuvo a una mujer que, presuntamente mantenía en estado de abandono a su hijo de nueve años y bajo el encierro y "cuidado" de un perro pitbull, pese a que esta raza es considerada peligrosa y ha sido responsable de ataques principalmente a niños.

El arresto se realizó esta semana tras el reporte de una de las inquilinas de la vivienda donde estaba el menor, quien avisó al 091 y se dio parte al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Jetafura Superior de Policía, alertando de lo que ocurría.

Según explicó la vecina, le estaba subalquilada una habitación a la sospechosa, donde vivía con el niño y al llegar se percató que era la una de la tarde y el niño, en vez de estar en el colegio, se encontraba solo, en pijama, había echado la llave por dentro y la única compañía era la del pitbull.

Según el relato, la vecina le preguntó al menor dónde estaba su madre, a lo que este le contestó "esta trabajando y no es la primera vez que me deja solo". Antes de llamar a la Policía, la mujer telefoneó a la progenitora, quien le dijo, claramente, que no pensaba volver al domicilio hasta que no terminara de trabajar.

Fue entonces cuando dio parte a la Policía Nacional, que verificó los hechos, en donde además se observó que no había alimentos para el niño.

Cuando apareció la madre, ecuatoriana, de 27 años y sin antecedentes policiales, los agentes del GAC procedieron a su detención. Del menor se hizo cargo un familiar. La sospechosa fue trasladada a dependencias policiales, donde le tomaron declaración, y, finalmente, quedó en libertad con cargos.