Luke Sky Walker se roba señales de tránsito

ADN 40 - Un hombre llamado Luke Sky Walker fue detenido en Tennessee tras incumplir las condiciones de una sentencia probatoria por cargos de robo.

De acuerdo con lo informado por autoridades estadounidenses, el sujeto con el mismo nombre del famoso personaje de la saga ´Star Wars´, fue detenido en 2017 junto a dos cómplices por robar 46 señales de tránsito.

El delincuente quedó en libertad condicional pero este fin de semana la violó al pasarse un alto, provocando su arresto.

Ante la noticia, el actor Mark Hamill que interpreta al personaje en ´La Guerra de las Galaxias´ publicó un tuit al respecto en el que mencionó que los culpables eran sus padres por abrumar a su hijo con ese nombre.

La respuesta del actor se ha vuelto viral en redes sociales y ha obtenido 16 mil reacciones desde que al actor lo publicó.

The real crime here is Mr. & Mrs. Walker saddling this poor guy with that name in the first place. #MisbegottenMoniker #AlsoTooShortForAStormtrooperhttps://t.co/mj3GknabQQ