Los océanos se quedan sin oxígeno por calentamiento global

AP - El calentamiento global está enfermando a los océanos al agotar el oxígeno en el agua y dañar más seguido a los delicados arrecifes de coral, según mostraron dos estudios publicados el jueves.

Los bajos niveles de oxígeno provocan que la vida marina sea más vulnerable, indicaron los investigadores. El oxígeno es crucial para casi toda la vida que existe en los mares, con excepción de unos pocos microbios.

“Si no puedes respirar, los demás no importa. Eso describe las cosas bastante bien”, dijo Denise Breitburg, autora principal del estudio y ecologista marina del Centro de Investigación Ambiental Smithsonian. “Debido a que los océanos pierden oxígeno, esas áreas ya no son habitables para muchos organismos”, explicó.

Breitburg formaba parte de un equipo de científicos reunidos por las Naciones Unidas, quienes informaron que la caída en los niveles de oxígeno está empeorando, asfixiando grandes áreas, y es un problema más complejo de lo que anteriormente se había pensado. Un segundo estudio encontró que el severo blanqueamiento causado por las aguas más calientes afecta a los que una vez fueron coloridos arrecifes corales cuatro veces más seguido de lo que afectaba hace algunas décadas. Ambos estudios fueron publicados en la edición del jueves de la revista Science.

Cuando toda la información se junta, hay más de 32 millones de kilómetros cuadrados (12 millones de millas cuadradas) de océano que tienen bajos niveles de oxígeno en una profundidad de 200 metros (más de 600 pies), de acuerdo con los científicos de la Red Global de Oxígeno Oceánico. Eso equivale a un área más grande que África o América del Norte, lo que representa un incremento de casi 16% desde 1950. Dicho reporte es el vistazo más completo a la privación de oxígeno en los océanos del mundo.

“El problema del bajo nivel de oxígeno es la consecuencia desconocida más grande del cambio climático que existe”, señaló Lisa Levin, coautora del estudio y profesora de oceanografía biológica en el Instituto de Oceanografía Scripps.

Levin dijo que los investigadores han visto “zonas muertas” en las costas debido a la contaminación de fertilizantes de granjas y áreas de bajo nivel de oxígeno en mar abierto atribuidas a las aguas más cálidas, pero este estudio muestra cómo los dos problemas están interconectados.

“Justo al sur de California hemos perdido entre 20 a 30% de nuestro oxígeno en la plataforma continental exterior", puntualizó Levin. "Es una gran pérdida", agregó.