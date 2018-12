Los mensajes de voz llegan a Instagram

ADN40 - Esta semana Instagram se unió a todas las demás redes sociales en las que es posible enviar y recibir mensajes de audio privados.

Para enviar mensajes de voz tendrás que acceder a alguna conversación de Instagram Direct, que es el apartado donde se almacenan tus conversaciones privadas, y dejar apretado el botón con el micrófono y soltarlo cuando hayas terminado de grabar tu mensaje.

Esta opción se puede usar en chats individuales y grupales. Ya está disponible para Android y iOS, por lo que si no la encuentras, actualiza tu aplicación y podrás acceder a ella.

Con esta actualización, la red social se une a otras plataformas que ya usan el servicio de mensajes de audio como Telegram, Facebook Messenger y WhatsApp.

Starting today, you can send voice messages in Direct. Talk the way you want to be heard, whether by whispering what you´re up to or shouting a compliment. pic.twitter.com/3rkdQneNXO