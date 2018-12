Los lugares más inoportunos donde te pueden enviar mensajes

Por: Redacción



Últimamente las personas aman hablar... mejor dicho textear, tanto que donde sea y cuando sea, hasta en los momentos más inoportunos se toman el tiempo para contestar o enviar un mensajes.

Seguramente no te imaginas desde dónde estás recibiendo un mensajes, o quizás tu lo estés haciendo desde un lugar antihigiénico, peligroso o irrespetuoso.

Desde el baño:

Aunque no te estén viendo, ni estés mandando fotos, ni te oigan (después de todo, es un texto), usar el teléfono en el baño no solo lo cubre de gérmenes, sino que aumentan las posibilidades de que tu amado celular termine en el inodoro. Entra, haz lo que tengas que hacer, sal, lávate las manos y textea. Ese es el orden.

Desde la intimidad:

Si eres de los que tienen sexo con el teléfono al lado, lo único que estás dando a entender es que no estás lo suficientemente despegado del mundo virtual. Es irrespetuoso y puede causar resentimiento. Quizás parezca irrespetuoso si te textean "en medio de" y te detienes solo para contestar.

Mientras caminas:

Eventualmente, todos desarrollaremos jorobas por estar con el cuello mirando la pantalla del celular. Pero eso no es todo, este mal hábito ha llevado a perder vidas humanas, así que se podría considerar como una de las más peligrosas.

En un velorio o funeral:

¡Por favor, más respeto! Apaga el teléfono. Si es imposible (y lo único que lo hace imposible es una llamada de emergencia), ponlo en silencio y revísalo afuera de la capilla o lejos del camposanto. No es el momento de revisar Facebook o tomarte selfies.

Desde tu propia boda:

Aquellos novios que textean desde cerca del altar tienen un futuro bieeeen "oscuro" por delante. Si no puedes concentrarte en lo que debería ser uno de los momentos más felices de tu vida, ¿cómo esperas que la relación florezca? No es simpático ni de buen gusto, y a tu esposo/a le puede caer como bomba ese día.

En la mesa:

No hay nada más desagradable que salir a comer en grupo y terminar " solo", rodeado de un mar de teléfonos brillando, sonando, etc. Demuestra tu interés compartiendo con tus compañeros de mesa, conversando en vivo. No, no se va a acabar el mundo.

Desde el volante:

No solo es ilegal, sino que puedes matar a alguien o tener un accidente por responder un "bye", "hola", o hasta un "LOL". Si te están llamando o texteando urgentemente, estaciónate y contesta. Hasta los auriculares pueden ser una distracción; concéntrate en la carretera. Y las personas que están al otro lado del teléfono y saben que la persona está manejando, es mejor no distraer.

Dato:Un estudio realizado por una empresa multinacional de comunicaciones y tecnología, reveló que los latinoamericanos prefieren enviardeen cualquier momento y en cualquier lugar, y de hecho eligen hacerlo en lugar de llamar. Así como también relevó que el 82 por ciento de los mexicanos pueden irse de vacaciones y aún así contestany correos sobre trabajo.