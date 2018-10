Levantan orden de aprehensión a 417 personas por lavado de dinero en Turquía

Notimex - La Fiscalía General de Turquía ordenó hoy la detención de 417 personas por su implicación en lavado de dinero por la transferencia de aproximadamente dos mil 500 millones de liras turcas (unos 419 millones de dólares) en moneda extranjera a cuentas bancarias en el exterior.

La mayoría de los acusados por beneficiarse del esquema de lavado de dinero son ciudadanos iraníes residentes en Estados Unidos, informó el fiscal general de Estambul, citado por medios locales.

Hasta el momento, la policía ha arrestado a 280 personas durante una operación que tiene lugar en 40 provincias del país, donde además se llevan a cabo allanamientos en diferentes residencias.

Los presuntos involucrados fueron señalados de "formar una asociación ilícita para delinquir y quebrar la ley de prevención del financiamiento del terrorismo".

Hasta el 1 de enero de 2017, los acusados habían transferido alrededor de dos mil 500 millones de liras turcas (419 millones de dólares) a más de 28 mil cuentas en el exterior, a través de varios bancos y cajeros automáticos, con sumas a partir de cinco mil liras (casi 900 dólares).

La cuestión de las transferencias de dinero al extranjero es un tema sensible en Turquía, que atraviesa una crisis monetaria, pues la lira ha perdido casi un 40 por ciento de su valor respecto al dólar en lo que va de este año, lo que llevó al presidente Recep Tayyip Erdogan a recomendar no enviar dinero al exterior si no es por inversiones.