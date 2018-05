Legoland abrirá parque temático basado en la película 'The Lego Movie'

EFE - El resort turístico Legoland anunció hoy la apertura en la primavera de 2019 de un parque temático en Florida dedicado a "The Lego Movie", el cual contará con los personajes y escenarios de la exitosa cinta de animación de 2014.

Según un comunicado de Legoland, el parque será "la inversión más grande" de este centro de entretenimiento ubicado en Florida desde su apertura en 2011 en la ciudad de Winter Haven, al suroeste de Orlando, en el centro de Florida.

El parque temático, que se desarrolla en conjunto con Warner Bros. Consumer Products y LEGO System A/S, ofrecerá a los visitantes una "completa inmersión" en el mundo de Bricksburg, el escenario en el que transcurre la acción de la exitosa película, que a nivel mundial recaudó más de 469 millones de dólares y de la que ya se prepara una secuela.

"Las imágenes y los sonidos serán de completa inmersión y darán vida a la franquicia de 'The Lego Movie' de una manera que solo un Legoland Park podría", señaló en la nota de prensa la gerente general de Legoland Florida Resort, Rex Jackson.

De acuerdo al centro de entretenimiento, el nuevo parque, que aun no tiene fecha exacta de inauguración, ofrecerá tres nuevas atracciones infantiles, encuentros con los personajes de "The Lego Movie", entre ellos el protagonista Emmet, y estará conectado con la atracción "Quest for Chi", inaugurada en 2013 y que para el lanzamiento de 2019 será completamente transformado.

Legoland Florida Resort, ubicado a unos 25 minutos en automóvil de parques populares de Orlando como el Walt Disney World y Universal, es uno de los ocho parques temáticos que hay en el planeta basados en los tradicionales juguetes de bloques.