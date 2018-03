Le lanza sopa hirviendo en la cara por pequeño accidente

Redacción

Una mujer que comía en un restaurante situado en la ciudad de Taiwán, resultó con graves quemaduras luego de haber sido víctima de un ataque con sopa caliente por parte de un hombre que le acusó de haber metido un pelo en su comida.

De acuerdo a los medios Chinos, la discusión entre el hombre de 57 años y la mujer de 33 comenzó debido a que el varón calificó a la fémina como antihigiénica por el supuesto cabello que ingreso en su plato.

En muestra de su indignación, el iracundo hombre optó por arrojarle en la cara su sopa hirviendo provocándole serias quemaduras en el rostro.

Cabe destacar que en ese tipo de restaurantes en países asiáticos, es común que los comensales se cocinen su propio plato en la mesa, motivo por el cual puede tenerse certeza de que la sopa se encontraba muy caliente al momento de la agresión.

Esta cuestionable muestra de violencia quedó registrada en video gracias a las cámaras de vigilancia del establecimiento.

