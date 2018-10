Le dispara a joven que le pide una dirección

Buscaba indicaciones para llegar a su escuela sin embargo el vecino desconfió de él y lo baleó con una escopeta

ADN 40 - A través de redes sociales se ha viralizado un video en el que se puede observar como un hombre dispara a corta distancia con una escopeta a un adolescente afroamericano que tocaba a la puerta de una residencia en Rochester Hills, Michigan.

Los hechos ocurrieron cuando Brennan Walker de 14 años no alcanzó a tomar el autobús escolar y decidió ir a pie, sin embargo, el chico no tenía celular y no estaba seguro de cómo llegar a la secundaria, por lo que decidió preguntarle a su vecino Jeffrey Zeigler cómo llegar al colegio, sin embargo, su vecino no lo tomó a bien y salió con escopeta en mano.

Brennan se echó a correr al ver el arma de fuego en las manos del hombre que, al salir de su hogar, disparó a pocos metros de distancia del joven.

Luego del suceso, Walker testificó ante un tribunal de EUA que la esposa de Zeigler de 53 años abrió la puerta del lugar y "al ver que era negro" acusó al joven de haberse metido a la casa, por lo que el esposo salió con una escopeta mientras Brennan huía.

La respuesta de Zeigler dijo que disparó accidentalmente por resbalarse, pero cuando vieron el video acusaron al hombre del delito de asalto con tentativa de homicidio y posesión de arma de fuego de alto calibre y en caso de ser encontrado culpable, podría enfrentar cadena perpetua por ser un crimen de odio.

El joven resultó ileso.