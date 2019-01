¿Las lunas pueden tener lunas?

ADN40 - Cuatro lunas en el Sistema Solar son teóricamente capaces de albergar sus propios satélites de acuerdo con su tamaño, pero no se ha descubierto ninguna, así lo reveló un nuevo estudio que indaga en las causas.

La luna de Júpiter, Calisto; las lunas de Saturno, Titán y Japeto; y la propia Luna de la Tierra, se ajustan a las características de un satélite que podría albergar su propio satélite.

Las fuerzas de marea tanto del planeta como de la luna actuarían para desestabilizar las órbitas de las sublunas que orbitas en lunas más pequeñas o lunas que más cercanas de su planeta huésped.

"La falta de sublunas conocidas en nuestro Sistema Solar, incluso en órbita alrededor de lunas que podrían en teoría apoyar tales objetos, puedes ofrecernos pistas sobre cómo se formaron nuestros planetas propios y vecinos, sobre los cuales todavía hay muchas preguntas pendientes", explica Juna Kollmeier, de la Carnegie Institution for Science, coautora de la investigación al respecto publicada en Monthly Notice of the Royal Astronomical Society: Letters.

Se cree que las lunas que orbitan a Saturno y Júpiter nacieron del disco de gas y polco que rodea a los planetas gigantes gaseosos en las últimas etapas de su formación. Por otra parte, se cree que nuestra propia Luna se originó a raíz de un impacto gigante entre la Tierra joven y un cuerpo del tamaño de Marte. Le falta de sublunas estables podría ayudar a los científicos a comprender mejor las diferentes fuerzas que dieron forma a los satélites que vemos.

Kollmeier agregó en un comunicado : "esto podría informar los esfuerzos en curso para comprender cómo evolucionan los sistemas planetarios en otros lugares y cómo nuestro propio Sistema Solar se ajusta a los miles de otros descubiertos por las misiones de caza de planetas".