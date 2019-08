Lanzan primer fondo de inversión vegano en NY

El Horizonte

Por: Francisco Cepeda





VEGN, es como se mostrará en el piso de la Bolsa de Nueva York (NYSE) el primer fondo de inversión diseñado para defensores de los derechos de los animales y ambientalistas, según expertos financieros, y que comenzará a cotizar el próximo mes.

VEGN entra en la refriega de cientos de fondos que consideran factores ambientales, sociales o de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión, pero serán únicos en ir libres de crueldad animal, dijeron expertos.

Los activos estadounidenses bajo administración que siguen los principios de ESG han aumentado, representando uno de cada cuatro dólares el año pasado, frente a uno de cada cinco en 2016, según The Forum for Sustainable and Responsible Investment, una organización sin fines de lucro con sede en Washington.

Mantener tales inversiones es una forma de presionar a las empresas para que cambien su comportamiento a fin de no perder inversores, dijo Tensie Whelan, quien dirige el Centro de Negocios Sostenibles de la Universidad de Nueva York.

VEGN estará en la lista de la NYSE a partir del 10 de septiembre de 2019.